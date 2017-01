Seit letztem Dezember ist offiziell klar, dass 2017 keine mia stattfindet. Hinter den Kulissen entwickelt hingegen ein dreiköpfiges OK aus regionalen Unternehmern ein Konzept für eine mia 2018 (vgl Kasten rechts). Inzwischen fragen wir bei Unternehmen in Grenchen einmal nach, ob und wie sie sich eine künftige Teilnahme an der mia vorstellen können und was ihnen dabei wichtig ist.

Dabei zeigt sich, dass die Bedürfnisse nur schon innerhalb des Grenchner Gewerbes sehr unterschiedlich sind: bezüglich Dauer der Messe, des Einbezugs der Lokalität Velodrome oder der maximalen Standgebühren. Richtig einig ist man sich aber bei einem Punkt: Die mia 2018 darf auf keinen Fall wieder Eintritt verlangen. Die Eintrittspreise werden bei den befragten Gewerbevertretern denn auch oft als Hauptgrund für das Scheitern der letzten mia angesehen.

«Eher nicht im Velodrome»

«Wir sind bereit, wieder mitzumachen, wenn die Besucherfrequenz stimmt», meint Back-Caffee-Chef Jürg Jaeggi. Und diese sei mit Eintrittspreisen nicht gewährleistet, meint er. «Seine» mia sollte auch wieder länger dauern und sollte eher nicht im Velodrome stattfinden. «Die Messe-Atmosphäre in Zelten ist einfach besser», glaubt Jäggi. Und bei einer längeren Messe würden sich die Kosten für Standaufbau und zusätzliches Personal eher lohnen. Auch bei der Werbung könne die mia noch mehr als einen Zacken zulegen, insbesondere über Grenchen hinaus. Und last but not least gehöre der Lunapark dazu. «Mir ist lieber eine kleine, dafür sauber und gut organisierte Messe als ein grosser Event, bei dem nichts klappt», fasst der Bäckerei- und Gastro-Unternehmer zusammen.

Auch Schausteller Willi Marti (Biberist) sieht im Velodrome als Durchführungsort eher eine Hypothek als ein Asset. Eine «mia im alten Stil» würde er bevorzugen, denn das Velodrome sei «sehr teuer und bietet nicht die gleiche Atmosphäre wie ein Festzelt». Eine neuntägige mia wäre für Marti ideal. «Bei einem Neustart sollte man zunächst für zwei bis drei Jahre auf sehr günstige Standpreise setzen, damit die Leute überhaupt kommen.» Bei Eintrittspreisen bestünde dafür aber «null Chance» – «nicht einmal die Heso würde so funktionieren, denn die Leute wollen mehrmals an die Messe.»