An der Veranstaltung «Jetzt – energetisch modernisieren!» informierten sich vor kurzem zahlreiche Liegenschaftsbesitzer aus der Gemeinde Bettlach darüber, wie sie ihre Häuser effizient dämmen und mit welchen Förderbeiträgen und Steuerersparnissen sie bei einer Haussanierung rechnen können.

Viele Häuser sind heute ungenügend gedämmt und geben Energie ungenutzt an die Umgebung ab. So trafen in der Mehrzweckhalle beim Schulhaus Büelen in Bettlach schon früh am Abend interessierte Bewohner ein.

Die Fachpartner präsentierten effiziente Dämmstoffe und Anschauungsmaterial zu klimafreundlichen Heizsystemen und erklären den Besuchern ihre Energielösungen. Die Teilnehmer der Info «Jetzt – energetisch modernisieren!», löcherten die Aussteller mit Fragen und liessen sich die Finessen der jeweiligen Produkte zeigen.