Die ältere der zwei Töchter von Jennifer Pfiffner ist verzweifelt. Seit Montagabend fehlt jede Spur der 46-jährigen Frau aus Sent GR, die bei ihrer Tochter in Grenchen zu Besuch war.

Wie 20 Minuten berichtet, hat die Tochter einen Brief geschrieben. Er beginnt mit den Worten: «Mama, ich liebe dich über alles». Dann wendet sie sich an die Mutter und bittet sie inständig, zurückzukommen. «So viele Leute melden sich und so viele Leute wollen einfach nur, dass du zurückkommst.»

Die Mutter solle sich melden, etwa bei der Polizei. «Du kannst auch einfach in ein Hotel oder zu einem Bahnschalter gehen! Bitte!», schreibt sie der Tochter. «Du kannst dir nicht vorstellen, wie gern wir dich haben und wie gern wir dich einfach nur in die Arme nehmen würden.» Und schliesslich: «Alles wird gut, aber du musst einfach zurückkommen.»

Die Tochter hat den Verdacht, ihre Mutter könnte sich in der Region Biel aufhalten. Ausserdem habe die 46-jährige verletzte Frau weder Jacke noch Schuhe an.