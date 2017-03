Nach mehreren Niederlagen in der ersten Saison in der 1. Liga ist dem Grenchner Volleyballteam trotzdem der Ligaerhalt gelungen. In der verlorenen Partie gegen den Tabellenführer Gerlafingen erzielten die Grenchnerinnen trotz allem genügend Punkte, um auch die zweite Saison in der 1. Liga anzutreten.