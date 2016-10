Alle drei sind als Unternehmer selbstständig erwerbend und mit Firmen in Grenchen tätig. Damit habe man «geradlinige, zuverlässige und erfahrene Politiker» zu einer Kandidatur für den Kantonsrat bewegen können, heisst es in einer Mitteilung der Partei.

Grenchen sei im Kantonsrat klar untervertreten, und seit dem Rücktritt von Heinz Müller hat die SVP Grenchen keinen Vertreter mehr in Solothurn. «Dies will man im kommenden Jahr ändern, und als Ziel wurde klar definiert, dass man mindestens einen Sitz holen will», so die SVP. (mgt)