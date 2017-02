Unter frühlingshaften Bedingungen marschierten die jungen Narren am Donnerstagnachmittag rund um den Marktplatz und zeigten dem zahlreichen Publikum, was sie in den letzten Wochen selbst gebastelt hatten. Gesamthaft nahmen 960 Fasnächtler teil, darunter 680 Kinder.

Wieder erwiesen sich die Spielgruppen, Kindergärten und Schulen von Grenchen als sehr kreativ. Das Kastelsschulhaus beispielsweise präsentierte wilde Gesichter und die Kindergärten Witmatt, Freimatt und Eichholz Farbenmonster. Da eine wütende Fratze, die knurrte und ein Kind erschreckte, um ihm dann ein Täfeli entgegenzustrecken. Dort ein trauriges, blaues Gesicht. Und etwas weiter ein fröhliches Lächeln, das Zähne zeigte.

Zwei vierte Klassen des Schulhauses Halden traten als Regenbogenfische auf, mit Schiffhüten aus Landkarten. Cowboys, Prinzessinnen, Drachen, Pinguine, Superhelden, Himmugüegeli, Piloten mit dem Tower des Flugplatzes und noch vieles mehr bildeten den bunten Zug. Ausgelassen wurde gewinkt und eifrig so manche Konfettischlacht ausgefochten.

Das Kindernarr-Team, als Wikinger verkleidet, hatte auf seinem Wagen einen rosa Drachen gezähmt. Die Schuelschwänzer und die Schnabuwetzer Selzach sowie die Hilari- und Luna-Zunft sorgten für die musikalische Begleitung.