Ab Frühjahr 2017 wird Ruwen Kronenberg neuer Orchesterleiter. Dieser Wechsel an der Spitze des Orchesters wurde bereits in einer «lebhaften GV des Orchesters im September 2016 beschlossen». Es sei das erklärte Ziel der Orchestermitglieder, den Verein auch in Zukunft zu erhalten. Die Hoffnung scheint jedenfalls intakt: «Die Zusammenarbeit mit Ruwen Kronenberg als Orchesterleiter garantiere dem Stadtorchester den Draht zur Jugend in der Musikschule. Kronenbergs Erfahrung in der Kammermusik, sein bekanntes Engagement für die Musik und im Jugendorchester haben das Stadtorchesters zu diesem Schritt bewogen.»

Abschiedskonzert

Das Stadtorchester Grenchen präsentiert sich am Samstag, den 8. April, zum letzten Mal mit dem bisherigen Dirigenten Daniel Polentarutti. Er hat seit 2009 «viele erfolgreiche Konzerte dirigiert. Für die Spielerinnen und Spieler des Stadtorchesters waren das wunderbare Momente. Seine engagierte Tätigkeit trug entscheidend dazu bei, dass das Orchester 2016 mit dem Kulturpreis von Grenchen geehrt wurde», würdigt der Verein Polentaruttis Schaffen.

Als Solistin des Abschlusskonzerts wird die in der Region aufgewachsene Pianistin Marlis Walter zu Gast sein. Zur Aufführung gelangt das Klavierkonzert Nr. 1 in e-moll, op. 11 von Frédéric Chopin. Im Konzert sind auch Werke von Léo Delibes und Camille Saint Säens zu hören.