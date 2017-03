Die Luzerner Marke Carl F. Bucherer hat im letzten Jahr ihre gesamte Uhrenproduktion in Lengnau konzentriert. Zu sehen war am Stand in der Baselworld beispielsweise «Manero Flyback», ein Chronograf mit Flyback-Funktion (die Zeitmessung wird durch einmaliges Betätigen eines Drückers gestoppt und der Zeiger auf null gestellt, beim Loslassen des Drückers beginnt sofort ein neuer Stoppvorgang). Auch Uhren mit Tourbillons zogen die Blicke beim Pavillon in der Haupthalle auf sich. Letzte Woche wurde zudem bekannt, dass Bucherer in London mit der grossen Kelle anrichtet. Er hat den britischen Luxusuhrenhändler «The Watch Gallery» mit 150 Angestellten und sechs Geschäften in der englischen Metropole übernommen.

Bei Rado hat dieses Jahr die Konnektivität Einzug gehalten. Das Modell HyperChrome LS wird durch Lichtimpulse aktiviert und kann danach durchs Handy ferngesteuert werden. Wer’s eher retro mag, auf den warten die neuen Modelle HyperChrome «Captain Cook» oder «1616» als Anlehnung von Rados aus den 60er-Jahren. Neu Modelle gibt auch bei den Linien Ceramica, True Thinline und Diamaster.