Barbara Bernard Schiltknecht hat in ihrer Ballettschule schon manches Talent entdeckt und gefördert. Einige der Tänzerinnen, die ihre ersten Schritte bei ihr machten, erreichten später internationales Niveau und besuchten renommierte Tanzschulen überall in Europa. Nun ist offensichtlich wieder eines ihrer Mädchen auf dem Weg zu internationalem Erfolg.

Claire Guerrey ist 11-jährig. Mit klassischem Ballett hat sie erst vor knapp vier Jahren begonnen. Die Bielerin besuchte rund ein Jahr lang die Tanzschule Foster in Biel, bis Vreni und Leigh Foster ihre Schule aufgaben und in den Ruhestand traten. Seither besucht Claire die Ballettschule von Barbara Bernard in Grenchen, tanzt im X-Projet in Biel und hat in kurzer Zeit enorme Fortschritte gemacht.

Sie erzielte auch bereits an einigen Wettbewerben sehr gute Resultate: An einem internationalen Ballettwettbewerb in Augsburg erreichte sie als weitaus Jüngste den hervorragenden 2. Platz, in Morges ebenfalls als Jüngste der gesamten Konkurrenz den dritten Rang. Das zierliche Mädchen besticht durch eine für ihr Alter unglaubliche Grazie und Eleganz.

Sie bringt, so Barbara Bernard, auch körperlich ideale Voraussetzungen mit. «Ihre Beine und ihr Rücken sind absolut gerade, die Proportionen stimmen und die Gelenke sind für Spitzentanz geeignet.» Auch sei sie sehr intelligent, könne sich Kombinationen ohne Mühe merken und wenn sie in der einen Stunde auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden sei, mache sie den schon in der nächsten Stunde mit Sicherheit nicht mehr.

Überzeugte als Solotänzerin

Am Ballettabend letztes Jahr im Parktheater, als man den Nussknacker gab, tanzte Claire solo die Eiskönigin mit vollkommener Anmut. Sie bot eine überzeugende Darbietung und stach mit ihrer Leistung hervor. Auch an den bisher absolvierten Wettbewerben ist sie einigen Offiziellen und Vertretern von renommierten Schulen aufgefallen. So gewann sie in Morges eine Woche Unterricht an einer Ballettschule in Basel und eine Woche in der Tanz Akademie Zürich.