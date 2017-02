Die Ambulatorien des KJPD befinden sich in Solothurn, Olten, Grenchen und Balsthal. Sie sind geografisch so verteilt, dass die Dienstleistungen wohnortsnah und niederschwellig in Anspruch genommen werden können.

Auf diese Weise werden günstige Voraussetzungen für den Einbezug von Eltern und Lehrpersonen in den Behandlungsprozess erreicht. Die Bezirke Dorneck und Thierstein werden durch den KJPD Basel-Landschaft versorgt.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Teil der Psychiatrischen Dienste und innerhalb der Solothurner Spitäler zuständig für die psychiatrische Versorgung der Kinder- und Jugendlichen im Kanton Solothurn.