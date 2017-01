Das habe ihn darin bestärkt, das Obligatorium beizubehalten. Jetzt sei die Strasse im oberen Bereich wegen der hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung teils sogar schneefrei. Dazu haben die Busse, die am Wochenende im Halbstundentakt verkehrten, mit ihren Ketten die vereisten Stellen aufgerauht, sodass jetzt Winterreifen genügten. Die Einbahnregelung am Mittwochnachmittag und am Wochenende bleibt allerdings auch weiterhin bestehen.

Viel Verkehr am Wochenende

Am Sonntag sperrte die Stadtpolizei die Bergstrasse bereits um 10.45 Uhr, wie BGU-Chef Zumstein sagt. Denn die Parkplätze beim Untergrenchenberg und Stierenberg waren voll. Unten warteten aber noch eine ganze Reihe Leute, die auch noch an die Sonne wollten. Der BGU stellte einen Pendeldienst auf die Beine, etwas, das laut Zumstein etwa eine Stunde Vorbereitungszeit braucht.

«Wir brachten die Leute zuerst einfach nicht weg, denn mit den drei Fahrzeugen, die wir im Einsatz hatten, konnten wir 240 Personen aufs Mal befördern. Gewartet haben aber wesentlich mehr.» Erst nach etwa einer Stunde sei alles reibungslos gelaufen. Der BGU fuhr am Sonntag 12 Kurse auf den Berg und zurück. Normalerweise wären es deren 3.

Zum Kettenobligatorium für alle sagt Zumstein: «Wir haben auf unseren Fahrzeugen für den Personentransport ohnehin Ketten. Für uns viel wichtiger als die Diskussion um das Kettenobligatorium, ist das strikte Einhalten der Einbahnregelung.» Diese ist dann in Betrieb, wenn der BGU auf den Berg verkehrt, also Mittwochnachmittag und am Wochenende. Es gebe, so Zumstein, immer Unbelehrbare, die sich nicht daran hielten und trotz roter Ampel und Sperrzeit rauf- oder runterfahren. «Jedes Jahr haben wir ungefähr die gleichen Probleme», sagt Zumstein.

Auch auf dem Romontberg herrschte am Sonntag Hochbetrieb. Trotz eingeschränktem Winterdienst, schneebedeckter und zum Teil eisiger Strasse, waren rund 60 Fahrzeuge – die meisten 4x4 – rund ums Restaurant und auf nahegelegenen Parkplätzen abgestellt – ohne Ketten.