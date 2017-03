Die Solothurnische Industrie bietet über 20 000 Arbeitsstellen und über 1000 Lehrstellen an. Mit einem kantonalen Exportvolumen von gut sechs Milliarden Franken leistet sie einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand und zur Infrastrukturfinanzierung des Kantons. Der Grossteil der Industrieunternehmen hat auch die Herausforderung Frankenstärke hervorragend bewältigt und blickt optimistisch in die Zukunft. Die IBlive’18 findet vom 1.-5. Mai 2018 in Grenchen statt. (mgt)