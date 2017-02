Thomas Mikolasek wohnt in Obergerlafingen, ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. Aufgewachsen ist er in der Ostschweiz, wo er seine Schulzeit 1998 mit der Matura abschloss.

Er studierte an der Universität Genf und an der ETH Zürich (u.a. Pädagogik und Didaktik, Psychologie, Recht, BWL, VWL, Zeit- und Militärgeschichte, Führungslehre). Seine Berufslaufbahn ermöglichte ihm vielfältige Führungserfahrung.

Er war Ausbildner für Kaderfunktionen (15 Jahre), wie auch Teamchef mit 18-jähriger Erfahrung. Zuletzt wirkte er als Lehrgangsleiter in der Höheren Kaderausbildung für die Armee in Bern. Nebenberuflich engagiert er sich als Unabhängiger im Gemeinderat in Obergerlafingen. (mgt)