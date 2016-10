Man braucht an einem Zunftanlass an der Solothurner Fasnacht nur das G-Wort in den Mund zu nehmen und schon prustet es los, dass sich die Balken biegen. Wer einen Gag landen will, der schiesst gern auf «die im Rathaus» und noch lieber aufs Bipperlisi. Doch am allerliebsten auf Grenchen. Denn da sind die Lacher sozusagen gratis, auch wenn es gar keine Pointe gibt.

«Die Pointe ist Grenchen», sagt da der Solothurner Fasnächtler abgeklärt. Und das muss genügen – und tut es auch. Da könnten Giacobbo/Müller längst einpacken und auch alle anderen Comedy-Stars würden erblassen über die Wirkung des Wortes «Grenchen» auf das (Stadt-)Solothurner Fasnachtspublikum.

Derweil in Grenchen: Redet man dort über Solothurn, wirds zwar nicht so «lustig» wie in Solothurn, dafür beginnt der Grenchner oft zu jammern und zu lästern – und das nicht nur zur Fasnachtszeit. Über die Obrigkeit in der Hauptstadt, ihre Arroganz und die Tendenz, die Grenchner zu kujonieren. Beispiele sind rasch zur Hand: Grenchen wurde (mit Mühe und Not) eine Autobahnausfahrt zugebilligt, wo es in Solothurn deren drei gibt, das Spital wurde geschlossen, der Flughafen an der Entwicklung gehindert. Sogar über die Schliessung der Veranlagungsbehörde wurde gejammert, wo doch weiss Gott eine Dependance des Steuervogts kaum ein Prestigeobjekt erster Güte ist. Doch Arbeitsplätze sind eben Arbeitsplätze.

Der Befund scheint klar: Solothurner und Grenchner haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Obwohl es doch viele Gemeinsamkeiten gibt. Seit ein paar Jahren liefern sie sich die beiden Städte ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Einwohnerzahl betrifft. Einmal liegt Solothurn mit ein paar Dutzend Einwohnern vorn, dann wieder Grenchen. Beide haben eine rege Bautätigkeit sowie wohlhabende Annexgemeinden, die auch als jeweilige Steueroasen dienen. Und beiderorts baut zurzeit in unmittelbarer Nachbarschaft ein globaler Pharmakonzern eine Riesenfabrik mit Hunderten neuer Arbeitsplätze. Eigentlich Grund für eitel Sonnenschein hüben wie drüben und für gegenseitige Glückwünsche.

Vieles eint – noch mehr trennt

Aber es gibt eben auch grosse, vor allem strukturelle Unterschiede: Solothurn ist als Agglo betrachtet viel grösser. Durch die Agglomeration Grenchen verläuft zudem eine Kantonsgrenze. In etwa gleicher Distanz wie nach Solothurn liegt dafür Grenchen gegen Westen im Sog des Grossraums Biel, der dreimal grösser ist als die Solothurner Kantonshauptstadt. Das Einkommen der Grenchner Bevölkerung ist deutlich tiefer, die Arbeitslosigkeit höher. Und ganz im Zentrum, dort, wo in Solothurn eine barocke Kathedrale steht, steht in Grenchen eine Uhrenfabrik. Beiderorts stehen diese Bauwerke stellvertretend für den «Genius Loci», den gefühlten Lokalkolorit: Solothurn ist Kultur- und Verwaltungsstadt, Grenchen Arbeiter- und Technologiestadt.