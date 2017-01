Kann die Zeit stillstehen? Und das ausgerechnet in einem Uhrmacher-Atelier? Wer die Uhrenmanufaktur von Edgar Sutter in Bettlach besucht, kann diesen Eindruck bekommen. Hier werden die letzten mechanischen Wecker der Schweiz produziert, auf Maschinen der vor 40 Jahren fast untergegangenen Schweizer Uhrenindustrie, die Sutter zusammengekauft hat und jetzt weiter nutzt. Vor zweieinhalb Jahren haben wir in einer Reportage an dieser Stelle diese letzte Wecker-Manufaktur vorgestellt.

Ein Aspekt von Sutters Tätigkeit wurde dabei nur am Rande erwähnt. Er hat in seinem Atelier an der Jurastrasse eines der schweizweit grössten Lager an sogenannten Fournituren. Das sind Uhrenersatzteile oder ganze Uhrwerke, darunter viele von längst untergegangener Herstellern. Es sind mehr als zehntausend Uhrwerke und Millionen von Uhrenteilen.

Das findet man in keinem Museum. «Im Gegensatz zu anderen Fournituristen ist bei mir alles fein säuberlich geordnet und in Schubladen abgelegt. Damit weiss ich auch, was ich habe und was nicht», sagt Edgar Sutter.

Sein «Reich» ist in der Tat beeindruckend. Mehrere Laufmeter Schubladenschränke reichen bis unter die Decke. Alles ist angeschrieben, allerdings mit Begriffen aus dem Uhrenfach, mit denen Uneingeweihte nicht viel anfangen können. Der Durchmesser eines Uhrwerks wird beispielsweise in «Linigkeit», nicht in Millimeter angegeben.