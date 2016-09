Daraufhin kam der Boogie Woogie Club Solothurn «Pink Cadillac» an die Reihe und begeisterte von der ersten Sekunde an mit genialem Tanz. In jeder Nummer trat eine andere Zusammensetzung aus Tänzerinnen und Tänzern in jeweils sorgfältig ausgewählten Kostümen auf.

Zunächst präsentierte man sich in schwarz-weiss gestreifter Kleidung mit Morgenröcken (um den «Jailhouse Morgenrock» zu untermalen) und schlüpfte dann in den pinken Petticoat. Die Schritte waren dabei so schnell, dass wohl der eine oder andere aus dem immer grösser werdenden Publikum in Staunen versetzt wurde.

»Drei tolle Tage»

Das Grenchner Fest war ein voller Erfolg: Musik von Country bis Rock ’n’ Roll, Filme der 50er-Jahre, Museums- und Stadtführungen, Schaufensterwettbewerb, Gewerbeausstellung, Modeschau und vieles mehr wurde geboten. Heinz Westreicher, Präsident des Gewerbeverbandes, und Theo Heiri, Präsident des Organisationskomitees, ziehen eine durchweg positive Bilanz.