Und so reiht sich auch dieser Verein in die lange Liste all jener ein, die mit Mitgliederschwund und Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. «Dabei kann man mit diesem Hobby so viel lernen.» Und mit der Vielfalt der Tätigkeiten, die im Modellbau zur Anwendung kommen, hält das Hobby für jeden und jede eine eigene Faszination parat.

Meier, der im beruflichen Leben als Servicetechniker unterwegs ist, wird in seinem kleinen Reich zum Planer, Architekten, Schreiner, Maler, Landschaftsgestalter, Elektriker, Gipser, Präzisionstechniker und sogar zum Informatiker. «Vor einigen Jahren hätte ich mich noch gegen das ‹Compüterlen› gesträubt», erinnert er sich.

Aber heute ist die Software zur Steuerung und Kontrolle der Züge fester Bestandteil seiner Anlage. Und sie ist auch nötig, wenn 50 Loks und 300 Wägen entweder in Warteposition auf sogenannten «Schattenbahnhöfen» geparkt sind oder auf der 300-Meter-Bahn herumzirkeln. So wird über die Software auch die Geschwindigkeit jedes einzelnen Zuges überwacht. «1:87» lautet der magische Faktor, um den Meiers Zugwelt und die hier gefahrenen Geschwindigkeiten hinter der richtigen Eisenbahn zurückliegen. Und so werden auch die Tempi auf der Modellbahn entsprechend gesteuert.