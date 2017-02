Eine Viertelstunde nach Türöffnung sind die 600 Plätze an den Tischen im Parktheater bereits voll besetzt. Erwartet werden rund 800 Fasnächtler. Noch eine Stunde später zieht es Kinder, Eltern und vereinzelt Grosseltern zum grossen Kinderball: Geschminkte lachende Gesichter zuhauf – und natürlich Konfettisäckli, die für einmal mit gehörigem Stolz in den Saal getragen werden.

Konfetti als politisches Statement: Dank grosszügiger finanzieller Schützenhilfe aus Solothurn gehören sie weiterhin zum Kinderball. «Dieser Überraschungsbesuch der Solothurner Fasnächtler gestern war der Hammer», strahlt Kindernarr Patrick Meier. «Ob man es schaffen wird, nach dem Kinderball alle Konfetti innerhalb von zwei Stunden raus zu fegen? Da bin ich nicht so sicher. Warum auch? Schliesslich ist Fasnacht.»

Gut bewacht

Weniger Freude hat er an vereinzelten Sitzstreik-Drohungen und Boykottaufrufen auf Facebook, die im Kielwasser des angeblichen «Konfetti-Gates» geäussert wurden. Der Kinderball soll eine gefreute Sache für Klein und Gross sein. Aggressionen seien da völlig fehl am Platz, betont Meier. Um allfällige Unruhestifter mit überdimensionierten Paperschnitzel-Vorräten gleich auf der Schwelle abzuwimmeln, halten die Organisatoren vor dem Parktheater Wache. Doch an dieser Front bleibt alles ruhig.