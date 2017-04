Für Stirnrunzeln der Organisatoren sorgte der Umstand, dass die Jugendmusik Grenchen nicht am kantonalen Jugendmusikfest in Grenchen vom 19.–21. Mai mitmacht, das von der Stadtmusik Grenchen organisiert wird.

Abgesehen von Konkurrenzdenken unter verschiedenen Organisationen mit gleichem Ziel (wie man sie ja bestens von den Grenchner Fussballvereinen kennt), kann die Musikschule durchaus nachvollziehbare Gründe dafür aufzählen: Müssen sich Jugendliche, die schon in der Schule ein kompetitives Umfeld mit Noten vorfinden, auch noch in der Musik dem Wettbewerb stellen?

Tatsache ist: das Jugendmusikfest ist ein Wettbewerb. Und die Jugendmusik Grenchen habe noch nie an einem Wettbewerb mitgemacht, meint Musikschulleiterin Christa Vogt auf Anfrage. Man könne die Wettbewerbsbedingungen gar nicht erfüllen aufgrund der Register und der Literatur.

«Allenfalls hätte man die Jugendmusik in einer anderen Form in das Fest mit einbeziehen können. Aber das Gespräch wurde vom Organisator nicht gesucht», schreibt Vogt in einer Stellungnahme.

Zur Kooperation mit der Stadtmusik sei man aber weiterhin bereit und werde auch am Zwingli-Openair im Juni zusammen mit der Stadtmusik auftreten. (at.)