«Mieter gesucht», so ist die aktuelle Studie der Credit Suisse zum Schweizer Immobilienmarkt überschrieben. Inwieweit dieser nationale Befund auch für Grenchen und den Jurasüdfuss gilt, analysierte der Immobilienexperte der Grossbank, Fredy Hasenmaile, am Freitag an einem Anlass im Tissot-Velodrome.

«Immobilien stehen noch immer in der Gunst der Anleger», meinte Hasenmaile, denn die Rendite liegt etwa 3 Prozent über derjenigen von Bundesobligationen. Für den Normalverdiener liege der Kauf von neu erstelltem Wohneigentum aber oft jenseits der Tragbarkeitsgrenze.

Anders sieht die Situation bei bestehenden Wohnungen und Häusern aus. «Kaum in eine Region in der Schweiz ist die kalkulatorische Tragbarkeit für so viele Objekte gegeben wie am Jurasüdfuss.» In Grenchen könnte sich «Otto Normalverdiener» 80 Prozent des verfügbaren bestehenden Wohneigentums leisten.

Stabile Preise in Grenchen

Schweizweit gesehen beginnen die Preise von Wohneigentum zu sinken, während die Preise am Jurasüdfuss immer noch steigen. Hasenmaile führt dies auf ein Ausweichen der Kunden zurück, welche von den überteuerten Zentren in die Region ausweichen. In Grenchen ist dieser Effekt aber praktisch nicht spürbar, der Preis von Wohneigentum blieb 2016 stabil. Eine Bonanza findet zurzeit weiterhin beim Bau für Mietwohnungen statt.

Hier drohe am Jurasüdfuss in absehbarer Zeit ein Angebotsüberschuss. Schon beginnen die Leerstände zu steigen (vgl. Grafik). Zwar hat die Region auch letztes Jahr eine Nettozuwanderung von rund 4700 Personen verzeichnet, darunter auch zunehmend Leute aus der Schweiz, was laut Hasenmaile einem Bedarf von rund 2200 Wohnungen entspricht. «Gebaut wurden in der Region allerdings 2800 Wohnungen, und die nächste Baubewilligungswelle ist schon angerollt.»