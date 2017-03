Der Bau der Moschee hatte vor sechs Jahren landesweite Wellen geworfen, als Unbekannte ein totes Schwein und vier Schweinsköpfe dort vergruben sowie über 100 Liter Schweineblut auf dem Gelände verteilten, um damit den Untergrund zu entweihen und so den Bau zu verhindern. Die Täter wurden nie gefasst. Das Gelände gehörte ursprünglich dem Garagisten und SVP-Gemeinderat Ivo von Büren, der es weiterverkauft hatte, ohne zu wissen, wofür das Land vorgesehen war. Es blieb in der Folge bei diesen Vandalenakten, zum Glück. «Überhaupt haben wir festgestellt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung doch sehr gross ist», betont Projektleiter Nadir Polat. Er hatte der Bauherrschaft, der Albanisch islamischen Glaubensgemeinschaft (AIG), ein Überwachungssystem vorgeschlagen, als er die Projektleitung übernahm.

Doch auch vom finanziellen Aspekt her gesehen verlief es harzig: Eine erste Baubewilligung aus dem Jahr 2010, die schon um ein Jahr verlängert worden war und verfiel, hatte die Baudirektion an die Bedingung geknüpft, dass die Bürgschaft einer Schweizer Bank vorliegen muss, welche sicherstellt, dass die 2 Millionen während der gesamten Bauzeit zur Verfügung stehen. Der Bauherrschaft gelang es aber nicht, die Summe und die geforderte Garantie beizubringen.

Für eine neue Baubewilligung im Jahr 2013 verlangte man, dass das Geld für den Bau auf einem Sperrkonto hinterlegt wird. Die AIG, die selber inzwischen etwa eine Million gesammelt hatte, konnte sämtliche verlangten Dokumente und Garantien beibringen – die Aargauer Kantonalbank soll dem Vernehmen nach die Garantie abgegeben haben –, und kurz vor Ablauf der Verlängerung der Baubewilligung erfolgte der Spatenstich Mitte April des letzten Jahres. (om)