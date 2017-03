Was im benachbarten Ausland und in den USA schon längst Norm ist, soll in absehbarer Zeit auch in der Schweiz möglich sein: Flugplätze, auf denen sowohl im Instrumentenflugverfahren (IFR) als auch im Sichtflugverfahren (VFR) geflogen wird, sollen künftig ohne Air Traffic Control (ATC), also ohne Flugverkehrskontrolle auskommen.

Stattdessen soll eine Radio Mandatory Zone (RMZ) eingerichtet werden, eine Zone, in der die Piloten an vorgegebenen Meldestellen über Funk sogenannte Blindmeldungen absetzen, ohne dass sie von Fluglotsen in einem Tower separiert und eingewiesen werden.

Jeder Pilot gibt den anderen Piloten so Auskunft über seine Position und seine Absichten. Am Dienstag präsentierten Ernest Oggier, Direktor der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG (RFP), René Meier, ehemaliger Flughafenchef und Verantwortlicher in diversen Bereichen des RFP in seiner Funktion als Projektleiter sowie Jürg Hänni, Head of Operational Relations and Special Tasks bei Skyguide, das Pilotprojekt, das Ende Monat beginnen soll.