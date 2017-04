Das entfernte Material wird mit dem Geigerzähler auf Strahlung untersucht und in Säcke verpackt. «Ziel ist, dass wir nur wirklich verstrahltes Material der Sonderentsorgung zuführen, alles andere kann als normaler Bauschutt behandelt werden», erklärt Bader. Denn wie beim AKW-Abfall gilt: Eigentlich weiss man immer noch nicht wohin mit dem verstrahlten Material, und das Volumen muss möglichst klein gehalten werden. Es wird zuerst in regionalen Depots gesammelt, und dasjenige, das gelagert werden muss, landet im Bundeszwischenlager in Würenlingen, wo auch radioaktive Rückstände aus Industrie und Medizin für eine dereinstige Endlagerung gesammelt werden.

Abnahme mit dem Messgerät

Im besagten Gebäude in Grenchen ist Thomas Flury für die Schlussabnahme gerade mit dem Strahlenmessgerät im Einsatz und bereitet mit Bader das Abnahmeprotokoll vor. Auf was sind die Experten beim Rückbau gestossen? «In diesem Zimmer war vor allem die linke Bodenseite betroffen, erklärt Bader.

Schicht für Schicht wurde der Boden herausgenommen: Laminat, Füllschicht, und Schlacke, die früher als Isolationsschicht gedient hat. Für Bader und Flury ist diese Sanierung ein durchaus repräsentativer, da durchschnittlicher Fall. Bisher ist man schweizweit auf 41 Sanierungsfälle gestossen, davon 15 in Biel, 12 in La-Chaux-de-Fonds und 14 in anderen Gemeinden mehrheitlich im Jurabogen. 25 Fälle waren bis Ende 2016 abgeschlossen.

«Interessant ist, dass wir relativ oft auch auf belasteten Boden in den angrenzenden Gärten gestossen sind», berichtet Flury. Die Erklärung dafür ist, dass Farbreste oder Flüssigkeit aus der Reinigung einfach aus dem Fenster gekippt wurden. 21 teilweise stark sanierungsbedürftige Gärten wurden bisher entdeckt. Bei dieser Grenchner Liegenschaft war der Garten aber nicht betroffen.

Verursacher haftet – im Prinzip

Eine durchschnittliche Radiumsanierung wie hier in Grenchen kostet rund 50 000 Fr. und dauert zwei bis vier Wochen. Die Kosten hat grundsätzlich der Verursacher der Kontamination zu tragen. In den meisten Fällen kann dieser jedoch nicht mehr gefunden werden. Dann übernimmt der Bund die Kosten im Rahmen des Aktionsplans Radium.

Ziel der ganzen Sanierungsstrategie ist, dass keine Person mehr als ein Millisievert radioaktive Strahlung pro Jahr abbekommt (Grenzwert für die Schweizer Bevölkerung). «Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Hausbewohner», erklärt Flury. Es gelte auch künftige Schäden zu vermeiden, beispielsweise wenn Personen bei Umbauten belastet werden oder kontaminiertes Material danach irgendwo landet.