Ein Schweizer Landwirt aus der Region gönnte sich aber das Vergnügen. So kam auch Christoph Vogelsang zu dieser Trouvaille, und das war so: «Als ich 1979 in Grenchen unser Haus baute, haute mich ein Handwerker aus Selzach an, den ich vom Militär kannte und fragte mich, ob ich Interesse an einem etwas speziellen BMW hätte. Als Vertreter dieser Marke wurde ich natürlich hellhörig», erzählt Vogelsang.

In einem Heuschober fand er dann unter einer Ladung Stroh dieses Fahrzeug, offenbar vom Vater des Dienstkollegen, und kaufte es ihm ab. «Es war völlig vergraben, doch ich erkannte sofort, was es war.»

Aufwendige Restaurierung

Das Auto war allerdings in einem schlechten Zustand. «Es roch müffelig und die Chromteile waren korrodiert. Aber es fehlte immerhin nichts.» Um die Standschäden zu beheben, war viel Arbeit nötig. «Der Motor wurde total demontiert, restauriert und neu zusammengebaut und auch sonst gabs einiges zu tun.» Zum Glück war alles solide und auch keine Elektronik im Spiel.

Heute ist der BMW 502 Teil von Vogelsangs privater Kollektion und wird auch regelmässig bewegt, zum Beispiel an Hochzeiten. Jedenfalls habe er viel Freude daran und er werde das Fahrzeug auch behalten. Obwohl immer wieder Angebote für einen Kauf kämen (der Oldtimer ist wohl gut 60'000 Franken Wert), schlägt er sie aus. «Der Wagen soll in der Familie bleiben.» Und wer weiss: Wenn Grenchen demnächst das Stadtfest feiert, das im Zeichen der 50er-Jahre steht, dann könnte der 58er-BMW 502 auch mal wieder in der Stadt herumkurven.

Wenn wir schon bei Vogelsangs Sammlung sind: Stolz ist er ebenfalls auf einen BMW Z1. Der Roadster mit Kunststoff-Karosserie wurde nur in einer Kleinserie (8000 Stück) zwischen 1988 und 1991 gebaut und gar nie in die Schweiz importiert. Privat konnte Vogelsang ein Exemplar in Deutschland ergattern, musste das Fahrzeug aber einem eigenen Lärmtest der Schweizer Behörden unterziehen. «Natürlich konnten die nichts daran aussetzen», amüsiert sich Vogelsang. Eine Besonderheit des blauen Roadsters (6 Zylinder, 170 PS) sind Türen, die auf Knopfdruck unter dem Auto verschwinden.