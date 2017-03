«Es ist das Flugzeug, das dem Passagierverkehr in der Luftfahrt zum Durchbruch verholfen hat», erklärte Francisco Agullo an einer Medienkonferenz in Genf. Der Chefpilot der DC-3 stellte in einem Genfer Luxushotel das Team vor, das mit ihm zusammen zu einem Weltumrundungsflug mit der «fliegenden Legende» startete.

11 Stunden über den Pazifik

Am Donnerstagnachmittag ist die HB-IRJ in Genf gestartet. Die ersten Etappe führten über Avignon und Mailand nach Zagreb, danach gehts weiter nach Athen, Tel Aviv, Dubai, Bangkok usw. Insgesamt werden 55 Ziele in 28 Ländern angeflogen. «Die grösste Herausforderung ist sicher die Überquerung des Pazifiks», sagte Agullo. Die längste Etappe wird elf Stunden dauern. Da das Flugzeug in Originalausstattung nur für acht Stunden Treibstoff mitführen kann, wurden die Sitze ausgebaut, um Platz für zusätzlich Tanks zu haben.