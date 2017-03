Am 28. Februar feierte Kurt Güggi seinen Letzten beim Werkhof Grenchen. Im Juli wären genau dreissig Jahre vergangen, seit Güggi bei der Stadt begonnen hat zu arbeiten. Vorher war der gelernte Metzger 13 Jahre lang bei der Howeg angestellt. «Damals war alles ganz anders als heute», sagt der 64-Jährige, der fast zur selben Zeit wie der langjährige ehemalige Werkhofchef Rolf Winzenried begann, beim Werkhof zu arbeiten. Güggi war die ersten vier Jahre hinten auf dem «Ghüderwagen».

Die Kehrichtabfuhr sammelte vier Mal pro Woche den Kehricht ein. Güggi war zudem jeweils am Montag im Schlachthof an der Schlachthofstrasse Waagemeister. Nicht etwa als Nebenjob: Die Anstellung in seinem angestammten Beruf war Bestandteil seiner Anstellung bei der Stadt. Denn damals waren es noch sechs Metzger aus Grenchen und Umgebung, die jeweils montags im stadteigenen Schlachthof Tiere schlachteten.

Nach 4 Jahren wechselte Güggi 1992 ins Cockpit des Wagens. «Ich hatte bis dahin schon mehrere Monate als Ferienablösung hinter dem Steuer verbracht.» Einmal pro Monat gab es eine separate Sperrgutabfuhr, eine separate Glasabfuhr und Eisenabfuhr. Sogar Bauschutt konnte einmal pro Monat gratis entsorgt werden. Glas wurde nach Sutz Lattrigen gebracht, wo man Glassand daraus herstellte, ein beliebter Baustoff, der zum Beispiel als Fundation für Gartenplatten verwendet wurde.

Oder man mischte das Glas bei der Zementherstellung bei. Die Grünabfuhr wurde erst 1993 separat abgeführt – vorher waren Grünabfälle aus Garten und Haushalt Bestandteil des normalen Kehrichts. «Besonders die Grünabfälle wogen schwer zur Hauptsaison, wenn alle ihren Rasen mähten. Noch heute werden im Frühsommer gegen 70 Tonnen Grünabfälle pro Woche in die Kompostieranlage hinter der Kläranlage gebracht. «Bevor diese Anlage in Betrieb war, kippten wir die Grünabfälle in eine Grube in Lommiswil.»

Wohlriechend gibt es nicht

«Am schlimmsten stinken die Grünabfälle», sagt Güggi. Zwar auch nur im Sommer, wenn es warm sei, dann dafür aber so richtig. Ganz besonders schlimm sei es noch heute, wenn Leute ihre Speisereste in der Grünabfuhr entsorgten. Das ziehe Fliegen an und so weiter – die Details wolle er dem Leser ersparen. «Es stinkt etwa dreimal mehr als normaler Abfall. Früher hatte ich einen Wagen ohne Klimaanlage, da hat es bis nach vorne gestunken und die Leute auf der Strasse haben sich die Nase zugehalten, wenn wir vorbeifuhren.» An einen Gast vor dem «Baracoa» erinnere er sich besonders gut, der jedes Mal, wenn der Kehrichtwagen zu sehen war, seinen Drink mit einem Bierdeckel abdeckte und sich die Nase zuhielt.