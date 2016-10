Der Extremsportler Christoph Strasser aus Österreich wollte am 15. und 16. Oktober im Velodrome Suisse einen 24-stündigen Weltrekordversuch wagen. Aufgrund einer Bronchitis und einer hartnäckigen Nebenhöhlenentzündung muss er diesen nun verschieben.

«Es ist keine Testfahrt oder Sonntagsrunde, die im Velodrome Suisse geplant gewesen wäre», meint der enttäuschte Strasser in einer Videobotschaft, in der er per Facebook die Absage bekannt gab.

Im Schnitt muss er bei dem Weltrekordversuch 38km/h und eine Wattleistung von 250 erbringen. Dafür muss er nicht nur einigermassen fit, sondern in absoluter Top-Form sein, klärt er in dem Video weiter auf.

Seit dem «King of the Lake», ein Einzelzeitfahren um den Attersee in Österreich, schlug sich Strasser mit Husten und Schnupfen herum. Wie mitgeteilt wird, legte er sofort eine Trainingsphase ein, um schnell wieder fit zu werden. Der Schnupfen schlug sich dennoch auf die Nebenhöhlen und aus dem Husten wurde eine Bronchitis.

Arzt rät vom Weltrekordversuch ab

Trotz zwei Wochen Trainigspause, literweise Kräutertees, Inhalierungen und Bestrahlung mit Infrarotlicht ist Christoph Strasser noch nicht wieder vollkommen fit. Sein Arzt rät ihm vom Weltrekordversuch ab: «Die Bronchitis heilt zwar ab, aber die Entzündungswerte im Blut sind immer noch erhöht».

Er sei noch weit weg von seiner 100-prozentigen Leistungsfähigkeit. In diesem Zustand sei eine körperliche Höchstleistung über 24 Stunden nicht möglich und berge die Gefahr von chronischen Beschwerden.

Die Verschiebung fiel dem dreifachen Gewinner des Race Across America, ein Radrennen quer durch die USA von der West- zur Ostküste, sehr schwer. Ein Abbruch während der Fahrt wäre jedoch noch viel härter. Aber «aufgeschoben ist nicht aufgehoben, es wird bald einen neuen Termin für den zweiten Anlauf in Grenchen geben», gibt sich Strasser zuversichtlich. (mgt)