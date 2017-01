Das Grenchner Fest 2016 vom 9. bis 11. September war nicht nur ein stimmungsvolles Highlight, sondern sorgte auch für zufriedene Rückmeldung bei einem Grossteil der teilnehmenden Vereine sowie ein finan-zielles Plus beim organisierenden Verein Grenchner Fest.

Wie das OK nun mitteilt, haben sie sich deshalb entschlossen, in zwei Jahren die neu etablierte Grenchner Fest-Tradition fortzuführen. Festdatum wird voraussichtlich das Wochenende vom 31. August bis am 2. September 2018.

Am bewährten Festmotto der 50er Jahre wird festgehalten. Wie das OK weitermitteilt wird der erwirtschaftete Gewinn zu 90 Prozent für das Grenchner Fest 2018 verwendet. Zehn Prozent des Gewinnes werden für einen noch zu definierenden gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt werden. (mgt)