Sonntag und Ostermontag

Wer die Rückreise in den Norden bereits am Sonntag antritt, muss am Nachmittag mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde oder mehr rechnen.

Am Ostermontag dürfte die Fahrt erst nach Mitternacht staufrei möglich sein. In Richtung Norden kommt der Verkehr ab 10 Uhr am Gotthard-Südportal ins Stocken, sagt Viasuisse voraus. Heimreisende müssen zwischen Mittag und 22 Uhr mit Staulängen von bis zu 12 Kilometern rechnen. Die prognostizierte Wartezeit beträgt gemäss Viasuisse 3 Stunden. Wer das Warten umgehen möchte, sollte die Heimreise am frühen Vormittag antreten.

Ganz ohne Stau

Wer sich den Stress des Staustehens ersparen möchte, kann die Reise mit dem Zug antreten. Die SBB bietet laut Viasuisse vom Gründonnerstag bis Ostermontag 46'000 zusätzliche Sitzplätze an. Insgesamt 25 Zusatzzüge fahren ins Tessin und drei ins Wallis und wieder retour. Unter www.sbb.ch/ostern können sich Reisende informieren.