In der Diskussion um die Reform der Altersvorsorge fristen Pensionskassen ein Schattendasein: Heiss diskutiert werden die Erhöhung des Rentenalters und der AHV-Beiträge. Dabei rechtfertigen die Gewerkschaften ihre AHVplus-Initiative just mit der Schieflage der zweiten Säule – und malen dabei den Teufel an die Wand: Rentenverluste von bis zu 20 Prozent seien keine Seltenheit. «Die Turbulenzen auf den Finanzmärkten lösen frühere Rentenversprechen quasi in Luft auf.» Kurz: Die zweite Säule könne die Rente nicht mehr garantieren, deshalb sei die AHV (1. Säule) zu stärken.

Freilich lösen sich Renten nicht einfach in Luft auf. Die Pensionskassen stehen jedoch seit Jahren vor zwei Herausforderungen: der steigenden Lebenserwartung und den abflachenden Renditen bei Kapitalanlagen.

Die Lücke öffnet sich

Die Ausgangslage: In der beruflichen Vorsorge (2. Säule) spart sich jeder Erwerbstätige sein eigenes Alterskapital an. Sobald das Pensionsalter erreicht wird, kann er oder sie sich das Kapital auszahlen oder in eine Rente umwandeln lassen.