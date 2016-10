Freiwillig registrieren

So lange wollte der Schweizerische Verband Ziviler Drohnen (SVZD) nicht warten. Er wurde von sich aus aktiv. Seit diesem Jahr bietet der SVZD eine freiwillige Registrierung an. Der Grund dafür sei die starke Nachfrage, sagt Ueli Sager, Präsident SVZD. «Mit der Registrierung wird eine Drohne de-anonymisiert und die Verantwortlichkeit des Halters für seine Aktivitäten unterstrichen.» Der Verbandspräsident zieht den Vergleich zur Strasse: «Jede Drohne gehört zu einem Halter, wie auch ein Strassenfahrzeug durch das Kontrollschild einem Halter zugeordnet ist.»

Die «Piloten» können ihre Drohne online registrieren, worauf in einer Datenbank ein Eintrag mit Informationen zur Drohne und zum Halter erstellt wird, ergänzt mit Bildern des Fluggeräts. Der «Pilot» erhält nach der Registrierung einen Barcode, den er auf seine Drohne klebt. Der Verband will dabei mit den Behörden zusammenzuarbeiten. «Wir würden bei einer Anfrage die Informationen weitergeben», sagt Sager. Seit der Lancierung am 16. April wurden 200 Drohnen registriert.

Ob er eine obligatorische Registrierung befürworte, könne er nicht generell beantworten, sagt Sager. Es hätte eine Professionalisierung der Drohnen-Branche stattgefunden. «Service-Anbieter im Bereich Luftrobotik für Medien, Industrie und Landwirtschaft sind gegenüber einer Registrierung positiv eingestellt.» Anders sehe es bei den Einsteigern und Trends, wie Drone-Racing, aus. Hier seien die Piloten nur schwer für eine zusätzliche Bürokratie zu motivieren. «Vor allem wenn sie noch mit Kosten verbunden ist.»

Der Verhaltenskodex

Nebst der Registrierung bietet der SVZD seinen Piloten auch an, eine Prüfung abzulegen und sich somit lizenzieren zu lassen. Zudem hat der Verband auf der Website einen Verhaltenskodex aufgeschaltet. Darin heisst es unter anderem: «Als Drohnist achte ich auf Dritte, die weder gefilmt noch sonst wie gestört werden wollen, insbesondere in privaten Arealen.» Mit seinem freiwilligen Engagement will der Verband Ängste in der Bevölkerung abbauen.

Die Arbeitsgruppe des Bazl geht davon aus, dass diese Ängste verschwinden werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrung mit modernen Kommunikationsmitteln sei zu vermuten, «dass auch Technologien wie zivile Drohnen nach anfänglicher Skepsis für eine Mehrheit der Bevölkerung bald zu einem akzeptierten oder gar geschätzten Teil des Alltags werden.»