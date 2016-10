Ebenfalls über einen ersten Platz konnte sich Pilot Florian Hauser und sein Team "HSR Enhanced" der Hochschule Rapperswil im Rollstuhl-Hindernisparcours freuen. Durch Gewichtsverlagerung des Piloten schaffte der Rollstuhl auch das grösste Hindernis - mehrere Treppenstufen - hinauf und hinunter.

Im Velorennen mit elektrischer Muskelstimulation belegte Julien Jouffroy vom Team IRPT/SPZ der Berner Fachhochschule den dritten Platz. Bei dem Rennen wurden die gelähmten Beinmuskeln der Pilotinnen und Piloten per elektrischen Impulsen stimuliert und zur Kontraktion gebracht, so dass sie in die Pedale treten. Die Stimulationsmuster dürfen die Muskeln dabei nicht zu schnell ermüden lassen.