Chäs und Brot heisst die Busstation, die gleich neben dem Hof im bernischen Oberbottigen liegt, in den der Schweizerische Bauernverband (SBV) gestern zu seiner Jahresmedienkonferenz geladen hat. Der Name ist Programm. Doch auch Schinken, Speck und Salami liegen auf dem Buffet bereit, das den hungrigen Journalisten im Anschluss gereicht wird. Beim Fleisch sieht der SBV nämlich viel ungenutztes Potenzial.

«50 Prozent des in der Schweiz konsumierten Fleisches werden zu Hause gegessen, 50 Prozent im Restaurant», sagt Präsident Markus Ritter. «Während die Konsumenten im Geschäft genau darauf achten, woher das Fleisch stammt und wie es produziert wurde, tun sie das im Restaurant weniger.»

Entsprechend sagt Martin Rufer, Leiter des SBV-Departements Produktion, Märkte und Ökologie: «Während der Anteil hochklassiger Label-Produkte im Detailhandel bereits relativ gross ist, ist es uns in der Gastronomie noch nicht wirklich gelungen, die Labels zu verankern.»

Nicht für jede Kundschaft geeignet

Doch nicht nur von den Gästen wünschen sich die SBV-Verantwortlichen ein Umdenken. Auch Gastronomen sollten stärker als bisher mit der Herkunft und der Qualität des von ihnen verwendeten Fleisches für ihr Angebot werben. Casimir Platzer, Präsident des Gastgewerbe-Verbandes Gastro Suisse, hat ein offenes Ohr für den bäuerlichen Vorschlag. «Werte wie Herkunft und Handwerk gewinnen an Bedeutung», sagt er. «Das ist eine Chance auch für das Gastgewerbe.»

Zu bedenken sei allerdings, dass Fleisch aus der Schweiz nicht immer per se von höherer Qualität sei als jenes aus dem Ausland, sagt Platzer. Zudem sei es nicht für jedes Restaurant eine vielversprechende Strategie, auf regionale Produkte zu setzen. «Im Einkauf ist Schweizer Fleisch oft teurer als Importfleisch. Doch nicht jeder Betrieb hat eine Kundschaft, die bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen.» Zu unterscheiden gelte es zwischen der Verpflegung über Mittag, bei welcher der Preisdruck besonders hoch sei, und der Verpflegung am Abend beispielsweise in einem Gourmetlokal.

Das Bewusstsein für tierfreundliche, nachhaltig hergestellte und gesunde Lebensmittel wachse stetig, sagt Ritter. Grosse Hoffnungen setzt er in die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Swissness-Verordnung: Wird ein Produkt als Schweizer Produkt angepriesen, müssen künftig strenge Bedingungen erfüllt sein. Das soll vor Trittbrettfahrern schützen. Wichtig sei aber, dass nicht nur die Verarbeitung in der Schweiz erfolge, sondern dass auch die Rohstoffe einheimisch seien. Ritter warnt: «Ohne klare Regelung droht die Landwirtschaft zu einem austauschbaren Rohstofflieferanten zu werden.»

Damit ebendies nicht geschieht, setzt der St. Galler CVP-Nationalrat auch auf die Hotellerie, mit deren Verbandsspitze er im Sommer einen Workshop durchführte. Ideal zelebriere Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig die Nähe zur Landwirtschaft in seinem Hotel in Lenzerheide, lobt Ritter. «Um unsere hohen Preise zu rechtfertigen, die wir wegen der hohen Löhne und Lebenshaltungskosten nicht reduzieren können, müssen wir unseren Gästen erstklassige Qualität bieten», sagt Züllig. Die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft sei dazu ein weiteres Puzzleteil.

Eine Win-win-Situation

Im «Schweizerhof» biete er den Gästen am Frühstücksbuffet abgesehen von Nutella ausschliesslich regionale Produkte, die er grösstenteils direkt von Bauernhöfen beziehe. «Zudem besitzen wir eigene Hühner, Wollschweine und schottische Hochlandrinder, die wir bei Bauern in der Region platziert haben und für die wir Kost und Logis bezahlen. Eine Win-win-Situation: Wir können unseren Gästen emotionale, authentische Geschichten erzählen. Und gleichzeitig die Bauern unterstützen.»