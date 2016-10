Mit der Villa Kunterbunt kann das Haus nicht mithalten. Dafür ist seine gräuliche Farbe schlicht zu unauffällig. Dennoch erinnert man sich beim Anblick des Holzhauses in Göteborg sofort an Astrid Lindgrens Verfilmungen. Ein Schwedenhaus mit auffälliger Dachveranda, mehreren Treppeneingängen, weiss bemalten Hausecken und zuoberst auf dem Dach eine Wetterfahne. Was an ein Einfamilienhaus erinnert, ist die Rebellenzentrale der Schweizer Snus-Befürworter im hohen Norden, sprich der offizielle Hauptsitz des schwedischen Start-up «Snushof».

Das neu gegründete Unternehmen verfolgt unter dem Credo «von Snusern für Snusern» ein Ziel: die Schweiz mit Snus, Oraltabak, zu versorgen. Es ist der nächste Schachzug des Vereins Freesnus im jahrelangen Hin und Her mit dem Bundesamt für Gesundheit und die Reaktion auf die Weisung der Behörde, die zum definitiven Verkaufsstopp in der Schweiz führen soll.

Während Kioske, Tankstellenshops und Supermärkte somit keinen Snus mehr verkaufen dürften, auch nicht als Kautabak getarnten, kann man über die Internetseite von Snushof den Oraltabak ganz legal beziehen. Zwar ist der Verkauf von Snus in der Schweiz verboten, aber nicht der Import für den Eigenbedarf über einen ausländischen Anbieter. Auch wenn dessen CEO gleichzeitig Vorstands-Mitglied bei Freesnus ist.

Onlineshop mit Sitz in Spanien

Rico Daniel ist E-Zigaretten-Händler. Auch er trickst ein Verkaufsverbot online aus. In Kloten an der Gerbegasse betreibt er das Geschäft «E-Smoking», in dem er seinen Kunden ganz legal E-Zigaretten und nikotinfreie Liquids verkauft; über einen Onlineshop mit Firmensitz an der Plaça dels Traginers in Barcelona vertreibt er gemeinsam mit einem spanischen Geschäftspartner nikotinhaltige Liquids, die er in seinem Geschäft in Kloten nicht anbieten darf.

Auch ganz legal. Denn bei den nikotinhaltigen Liquids für E-Zigaretten gilt wie beim Snus: In der Schweiz zu verkaufen, ist verboten, der Import für den Eigenbedarf aber erlaubt.