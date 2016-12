Der Sohn war zusammen mit seinem Bruder im Jahr 2003 einige Wochen lang in dem privaten Kinderheim an der Spiezer Bahnhofstrasse untergebracht. Dort fühlte sich der Bursche aus seiner Sicht unangemessenen Bestrafungen und Demütigungen ausgesetzt.

Laut Anklageschrift ging es darum, dass der Bub das Bett respektive die Hosen eingenässt hatte. Schon damals äusserte der Vater Morddrohungen gegenüber dem Heimleiter.

Rund zehn Jahre später schritten Vater und Sohn zur Tat. Beide seien entschlossen gewesen, den Heimleiter für die Vorfälle im Jahr 2003 zu bestrafen und zu töten, heisst es in der Anklageschrift.

Das Gewaltverbrechen erschütterte damals das ganze Land. Die Polizei tappte lange im Dunkeln. Erst anderthalb Jahr nach der Tat wurden Vater und Sohn gefasst.

Am Tag der Tat klingelten Vater und Sohn bei der Pädagogischen Lebensgemeinschaft an der Spiezer Bahnhofstrasse, wo ihnen eine 12-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, die die Männer nicht kannte. Vater und Sohn erkundigten sich nach dem Heimleiter, betraten das Haus und stiegen in die Dachwohnung hoch, wo sie den Mann fanden. Mit einem Messer stachen sie auf ihn ein.

Als die Partnerin des Heimleiters auftauchte, stachen die Männer auch auf sie ein, um sie als Zeugin zu beseitigen. Dem Heimleiter wurden über 60, der Frau über 50 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Die neun Kinder in den unteren Stockwerken des Heims bekamen von der Tat nichts mit.

Der Prozess gegen den Vater ist auf mehrere Tage angesetzt. Die Anklage lautet auf mehrfachen Mord. Das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Thun wird für den 13. Dezember erwartet.

Der Sohn, der zur Tatzeit minderjährig war, muss sich im Dezember vor dem Jugendgericht verantworten. Diese Verhandlung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.