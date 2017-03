Es gibt Tage, da ist die Gefahr in den Bergen für jeden offensichtlich: Es hat am Vortag viel geschneit und überall sind Lawinen sichtbar. Nur wenige trauen sich dann auf eine Skitour. Doch letzte Woche herrschten in den Tuxer Alpen in Tirol alles andere als einfache Verhältnisse. Die Gefahr hatte sich zurückgezogen und lauerte tief unten: im Altschnee.

Schwachschichten im Altschnee sind tief verschneit und dadurch unsichtbar. «In der Regel lösen Skifahrer dort keine Lawinen aus, weil ihr Gewicht zu gering ist», sagt Kurt Winkler, Lawinenwarner beim Lawinenforschungsinstitut SLF in Davos. «Bei solchen Verhältnissen sind Lawinen selten.» Aber wer das Pech habe, dass er ausgerechnet einen der wenigen «Hotspots» treffe, löse meist eine gefährlich grosse Lawine aus.