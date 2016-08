Der Blick von Luftwaffenkommandant Aldo Schellenberg schweift immer wieder ins Leere, als er am Montag in Bern mit gedämpfter Stimme den Absturz eines F/A-18-Kampfjets bekannt gibt. Der Schock ist ihm anzusehen. Zum dritten Mal innert dreier Jahre hat die Luftwaffe eine Maschine dieses Typs verloren. Beim jüngsten Unfall ist der Pilot in der Nähe des Sustenpasses im Kanton Bern verunglückt. Könnte er überlebt haben? «Wir hoffen und beten dafür», sagt Schellenberg. Der 57-Jährige trifft damit genau den richtigen Ton, und doch ist es offensichtlich, dass seine Amtszeit an diesem Abend auf tragische Weise einen neuen Tiefpunkt erreicht hat.

Parallelen zu 1992

Hartnäckige und einflussreiche Gegner des Korpskommandanten sehen sich nach dem erneuten Absturz einer F/A-18 darin bestätigt, dass die Luftwaffe möglichst bald wieder einen Piloten an ihrer Spitze braucht. Die Kritiker lassen Schellenbergs Argument nur bedingt gelten, wonach es hinter der Unfallserie kein Muster gebe: Ein Luftwaffenchef müsse die Oberverantwortung für die Flugsicherheit übernehmen, auch wenn er nicht direkt für einzelne Unfälle verantwortlich sei.

Ein ehemaliger Armeekader, der namentlich nicht genannt werden will, erinnert an den Fall des früheren Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen Werner Jung: Dieser sei im März 1992 nach einem Beinahe-Zusammenstoss zwischen einem Tiger-Kampfjet und einem Swissair-Airbus aus eigenem Antrieb zurückgetreten. Als Betriebswirtschafter ohne fliegerische Ausbildung fehle es Schellenberg am Format, um die Luftwaffe zu führen. Er sei zwar aufgrund seiner «kumpelhaften Art» bei den Truppen beliebt, aber ebendies mache ihn zu einem schwachen Chef: «Top ausgebildete Militärpilo-ten zu führen, ist keine einfache Aufgabe.» Man erwarte von ihnen ein extrem grosses Mass an Disziplin und eine hohe Risikobereitschaft. So entstehe zwangsläufig «eine gewisse Macho-Kultur unter den Piloten»: «Ein Luftwaffenchef muss sich im Namen der Sicherheit auch einmal unbeliebt machen und ein Machtwort sprechen können.» Luftwaffenchef Schellenberg jedoch wolle in erster Linie gut ankommen. In Kombination mit dem fehlenden Fliegerschein sei dies «ein fataler Mix».