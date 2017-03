Wahlkampfauftritte im Ausland und in diplomatischen Vertretungen ausserhalb der Türkei verstossen gegen das türkische Wahlgesetz. Dort heisst es in Artikel 94/A: "Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden."

Der Vertreter der Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission, Mehmet Hadimi Yakupoglu, sagte der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag, die Regierungspartei AKP selbst habe das Gesetz 2008 eingeführt.

Vorgabe wird von allen missachtet

In dem Gesetz sei aber nicht geregelt, wer dessen Einhaltung kontrolliere und welche Strafen bei Verstössen angewendet würden, sagte Yakupoglu. "Deshalb besteht es nur als moralische Regel." Die Vorgabe werde von "allen Parteien" missachtet. Nicht nur die AKP, auch Oppositionsparteien betreiben immer wieder Wahlkampf im Ausland.

In einem Beschluss vor dem Referendum am 16. April spezifiziert die türkische Wahlkommission (YSK), dass Wahlkampf im Ausland in geschlossenen Räumen nicht gestattet ist. Weiter legt der YSK-Beschluss Nummer 109 vom 15. Februar zum Ausland unter anderem fest, Wahlkampfansprachen seien auch auf offenen Plätzen nicht zulässig. Wahlkampfmaterialien dürften nicht verteilt werden. In Printmedien dürfe keine Wahlwerbung geschaltet werden.

Die Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte nach der Parlamentswahl vom November 2015 bemängelt, dass sich die türkische Wahlkommission im Fall einer Beschwerde über Auslandswahlkampf für nicht zuständig erklärt und auf die Staatsanwaltschaft verwiesen hatte.

Keine Straftat

Die OSZE erklärte dazu: "Nach dem türkischen Gesetz ist Wahlkampf im Ausland keine Straftat, sondern ein Verwaltungsverstoss innerhalb der Zuständigkeit der Wahlkommission." Laut OSZE hatten 2015 die AKP, die CHP und die pro-kurdische HDP Wahlkampf im Ausland betrieben.

Die aktuellen Auftritte türkischer Minister in Deutschland und in der Schweiz wurden von der AKP beworben. Auf einem Veranstaltungshinweis etwa für den Auftritt von Aussenminister Mevlüt Cavusoglu in Hamburg stand neben Namen und Logo der AKP: "Unsere Entscheidung lautet Ja".

Damit wird bei den Türken in Deutschland und in der Schweiz um Zustimmung zu dem von Staatschef Erdogan angestrebten Präsidialsystem beim Referendum am 16. April geworben. Cavusoglu war am Dienstag in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg aufgetreten.

Auftritt von AKP-Topkader

Morgen Abend will der Istanbuler AKP-Politiker Hursit Yildirim in Zürich für die türkische Verfassungsreform werben. Hinter dem Anlass stehen Schweizer Erdogan-Anhänger sowie der Schweizer Ableger der Union Europäisch-Türkischer Demokraten UETD.

Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass das Zürcher Hilton den türkischen Aussenminister nicht auftreten lässt.

Eine Reaktion des Bundesrates ist am Donnerstagnachmittag noch ausstehend. Ein negativer Entscheid ist heikel.

408 Asylgesuche seit Putsch

Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 sind in der Schweiz laut dem Bundesrat 408 Asylgesuche von türkischen Staatsangehörigen eingegangen. Darunter seien auch vereinzelt Inhaber von Diplomatenpässen.

Wie die Zeitungen "Tages-Anzeiger" und "Der Bund" am Donnerstag berichteten, hat auch der türkische Vizebotschafter in Bern, Volkan Karagöz, für sich und seine Familie in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht.

Die Zeitungen berufen sich auf eine offizielle Liste aus Ankara mit Beamten, die per sofort aus dem Staatsdienst entlassen würden wegen angeblicher Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen. Auf dieser Liste stehe auch Karagöz, dem in der Türkei Strafverfolgung drohe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft Gülen und seinen Anhängern vor, hinter dem Staatsstreich gegen ihn zu stecken.

Keine offizielle BestätigungDer Bundesrat hat am Montag in der Fragestunde des Nationalrats bestätigt, dass "vereinzelt Inhaber türkischer Diplomatenpässe" Asylgesuche in der Schweiz gestellt hätten. Weitere Informationen gab die Regierung nicht preis.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erklärte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda, im Asylverfahren seien die Behörden an die Verschwiegenheitspflicht gebunden. Das SEM mache daher keine Angaben zu Einzelfällen.