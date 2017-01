Die Schweden wollen es also noch einmal wissen. Obwohl der Gripen E, den das Volk 2014 nicht wollte, auch heute noch nicht fertig entwickelt ist. Das dürfte zum Problem werden, denn gemäss Fahrplan von Bundesrat Parmelin soll die neue Evaluation in der Schweiz bereits 2018 beginnen. 2020 ist der Typenentscheid geplant, schon ab 2025 sollen die neuen Kampfjets geliefert werden.

Für Saab wird es eng. Gemäss Rustan Nicander wird der neue Gripen E zwischen 2019 und 2026 an die schwedische Luftwaffe ausgeliefert. Ebenfalls ab 2019 erhalte Brasilien den neuen Gripen.

Nicander gibt sich trotzdem zuversichtlich. «Das Gripen-E-Programm ist auf Kurs und die Produktion läuft.» Seit Mai 2016, als der Gripen E feierlich enthüllt wurde, «machte das Programm grosse Fortschritte», sagt er. Validierungen und Prüfungen wie etwa Tests in Simulatoren seien durchgeführt worden, die Bodentestphase sei voll am Laufen. Man habe den neuen Gripen in Simulatoren und auf dem Prüfstand so weitgehend und zuverlässig geprüft, dass die eigentlichen Flugtests später als üblich vorgenommen werden könnten. Die Flugtestphase beginne noch im Jahr 2017.

Steigt Bern auf Deal ein?

Nicander bleibt dabei, dass der Gripen E für die Schweiz ein gutes Geschäft wäre: Ein Jet, der die neueste Technologie zu vernünftigem Preis biete. Offen ist, ob sich die Politik in Bern auf seinen solchen Deal einlässt. Sicherheitspolitiker verlangen nach einem Flugzeug, das bereits bei Luftwaffen im Einsatz ist und erprobt ist.

Was die Korruptionsaffäre in Brasilien betrifft: Lula weist die Vorwürfe zurück. Saab betont, dass die brasilianische Justiz «keinerlei Vorwürfe gegen Saab oder irgendwelche Angestellte von uns» erhoben habe. Man arbeite indessen vollumfänglich mit den Behörden zusammen, «um ein ehrliches und korrektes Geschäft basierend auf Qualität und Preis» sicherzustellen.