Während auf den Hochleistungsstrassen in Deutschland, Österreich, Dänemark 100 und in Frankreich gar 130 km/h für die Häuschen auf Rädern erlaubt sind, tuckern sie in der Schweiz mit 80 km/h durch die Landschaft.

Der Touring Club Schweiz (TCS) möchte das ändern. Der Verwaltungsrat des Autoverbandes mit 1,5 Millionen Mitgliedern hat beschlossen, eine Heraufsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h zu verlangen.

Am Montag reicht TCS-Vizepräsident und FDP-Nationalrat Thierry Burkart im Parlament einen entsprechenden Vorstoss ein. «Fahrzeuglenker, die mit Anhänger unterwegs sind und gemäss Tacho 80 km/h fahren, werden häufig von LKW überholt, da diese die Geschwindigkeitstoleranz voll ausnutzen», begründet Burkart seinen Vorstoss im SonntagsBlick. «Eine Anpassung der Geschwindigkeit verbessert die Verkehrssicherheit.»