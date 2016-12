Um das Drittstaatenreglement bei allen hier erwerbstätigen Ausländern anzuwenden, wären gemäss Staatssekretariat für Migration bei der Verwaltung neue Stellen im dreistelligen Bereich nötig. Ein anderes Bürokratiemonster?

Dies berücksichtigt nicht, dass wir aber gleichzeitig die flankierenden Massnahmen reduzieren könnten – und diese Kosten summieren sich ebenfalls. Gerade wenn nicht nur jene Arbeitnehmer in die Schweiz kommen, die wir auch brauchen. Klar: Jede Steuerung ist auch eine Massnahme. Aber die Kosten des Modells Müller wären mit Sicherheit höher.

Kommenden Montag kommt die Vorlage nun wieder in den Nationalrat. Wie geht es für die SVP weiter?

Wir müssen dafür sorgen, dass zumindest die Begründungspflicht aus der Vorlage gekippt wird, und das sollte möglich sein. Es gilt zu verhindern, dass am Ende der freie Arbeitsmarkt unnötig behindert wird, ohne dabei die Zuwanderung effektiv zu steuern – das wäre das schlimmst mögliche Resultat. Der Auftrag ist klar: Das Volk hat entschieden, dass es die Zuwanderung steuern will. Und dies in Kenntnis des Steuerungssystems von damals.