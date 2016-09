Es kommt selten vor, dass sich Deutschschweizer in Bundesbern an den Rand gedrängt fühlen. Mit einem Bevölkerungsanteil von knapp zwei Dritteln stellen sie

in den meisten Bereichen des politischen Lebens die Mehrheit. Im Verteidigungsdepartement jedoch geht die Entwicklung seit Anfang Jahr für einmal in die entgegengesetzte Richtung: Der Waadtländer SVP-Bundesrat Guy Parmelin besetzt vakante Spitzenpositionen bisher fast ausschliesslich mit Westschweizern.

Seine neue Generalsekretärin, sein militärpolitischer Berater und der Stellvertreter des Armeechefs stammen alle aus der Romandie, genauso wie der Chef des Armeestabs, der kurz vor seinem Amtsantritt ernannt worden war. Zahlreiche Deutschschweizer Sicherheitspolitiker heben deshalb im Hinblick auf die anstehende Ernennung des neuen Armeechefs den Mahnfinger.

Deutsch- gegen Westschweizer

«Herr Parmelin muss Acht geben, dass er die Deutschschweiz nicht vernachlässigt», sagt der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Der Bundesrat solle wenn möglich einem Deutschschweizer Kandidaten den Vorzug geben, sofern dieser glaubwürdig sei und die nötigen Qualifikationen mitbringe. Den gleichen Wunsch äussert der St. Galler FDP-Nationalrat Walter Müller: Es liege zwar in der Natur der Sache, dass das Pendel hin und wieder in die eine oder die andere Richtung ausschlage, aber: «Man kann nicht alle höheren Posten mit Personen aus einer Sprachregion besetzen.» Ein Ausgleich sei wichtig. Ein weiterer Westschweizer als Chef der Armee könne als «demotivierendes Signal in Richtung Deutschschweiz» verstanden werden.

Noch eindringlicher formuliert es CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG): «Es besteht die Gefahr, dass im Verteidigungsdepartement bald nur noch französisch gesprochen wird.» Dabei gebe es in der Deutschschweiz «genug fähige Leute».

Sicherheitspolitiker aus der Romandie reagieren halb spöttisch, halb verärgert

auf die Begehrlichkeiten aus der «Suisse alémanique». Der freisinnige Waadtländer Ständerat Olivier Français spricht von einer «unnötigen Debatte». Auch Guy Parmelins Vorgänger Ueli Maurer habe mehrheitlich Deutschschweizer Kaderleute um sich geschart. «Bei der Wahl des neuen Armeechefs sollten die Kompetenzen im Vordergrund stehen, nicht die Sprache.»

Der Genfer SP-Nationalrat Carlo Sommaruga pflichtet bei: «Diese Forderungen sind lächerlich. Wenn sich die Vertreter der Deutschschweizer Mehrheit nun plötzlich als Minderheit tarnen wollen, müssten sie vielleicht zuerst einmal einen Tarnkurs der Armee besuchen.» Bei Forderungen italienisch- oder französischsprachiger Politi-

ker nach mehr Spitzenbeamten aus ihrer Region reagierten die Deutschschweizer Kollegen in der Regel auch mit einem Schulterzucken. Viel entscheidender sei, dass der neue Armeechef das Vertrauen des Bundesrates, des Parlaments und der höheren Armeeoffiziere geniesse.

Ein Macher und ein Intellektueller

Nur kurz und knapp kommentiert das Verteidigungsdepartement den Sprachenstreit um den neuen Armeechef: «Im Vordergrund stehen die Kompetenzen der Person und nicht die Zugehörigkeit zu einer Sprachregion», sagt ein Sprecher.

Der Bundesrat wird gemäss «Nordwestschweiz»-Recherchen an seiner Sitzung vom 16. September entscheiden, wer neuer Armeechef wird. Die von Bundesrat Parmelin eingesetzte Findungskommission hat der Landesregierung dem Vernehmen nach ein sprachpolitisch ausgeglichenes Zweierticket vorgeschlagen.