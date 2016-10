Denn der Inhalt oder die Idee dahinter kränkelt ähnlich an einer Sinnleere wie das christliche Fest. Der Dynamit-Erfinder Alfred Nobel wollte mit dem Preis darauf aufmerksam machen, dass Wissenschaft und Forschung auch ihre dunklen Seiten haben. Der Preis wäre Mahnung und einem schlechten Gewissen geschuldet. Die Geschichte ist schön, aber falsch. Der Allround-Unternehmer Nobel war von Wissenschaftern und Erfindern fasziniert. Dass er sich für den Frieden und die Verbrüderung der Völker einsetzte, ist sicher und verbürgt. Das Vermögen stiften wollte er aber vor allem, um es nicht vererben zu müssen. Geld ohne Anstrengung zu bekommen, fand er keine gute Idee.

Formulierungen wie «zum Segen der Menschheit» im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung machen argwöhnisch. Neugier und Wissensdurst lässt man gerne gelten, Ruhm und Reichtum an sich auch. Nur sagen darf man das dann nicht. Die naturwissenschaftliche Forschung findet mittlerweile in einem Umfeld statt, das es ohne Geldgeber gar nicht geben würde. Und Sponsoren haben nun mal Absichten und Interessen.

Während es für Physik, Chemie und Medizin noch einigermassen konkrete Kriterien gibt für die Auswahl, sind Literatur und Frieden höchst prekäre Gebiete. Literatur – na, ja, verdient ist der Preis alleweil. Und den Preisträger ausserhalb seines Sprachgebietes bekannt zu machen, zwar schwierig, aber wünschbar. Der Friedens-Nobelpreis aber ist zu einem Witz geworden, meist nicht einmal zu einem guten. Er wird als verpflichtende Vorausbelohnung vergeben (an Präsident Obama) oder an aus Berechnung reuig gewordene Terroristen (Arafat und andere) oder an Realpolitiker, deren Wirken zu einem Zweckfrieden geführt hat (Kissinger). Bertha von Suttner und Henri Dunant waren würdige Friedensnobelpreisträger. Auch heute gibt es würdige Wohltäter, aber sie bleiben lieber unbekannt. Im Rampenlicht würde wahrscheinlich nur allzu schnell irgendein Verdacht auf sie fallen.