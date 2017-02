Olympische Spiele im Bündnerland? Das wäre kein Novum, das gabs schon, sogar zweimal. 1928 und 1948 massen sich die besten Amateur-Wintersportler der Welt in St. Moritz in 14, beziehungsweise 22 Disziplinen. Darauf ist man im noblen Alpendorf bis heute stolz. Schon bei der Einfahrt mit der Rhätischen Bahn in den St. Moritzer Bahnhof werden die Zugpassagiere von einer charmanten Sprecherin darauf hingewiesen, dass St. Moritz der weltweit einzige Ort sei, der gleich zweimal Austragungsstätte der olympischen Wettkämpfe war. Heute noch erinnern die baulichen Übrigbleibsel der Olympiaschanze, des olympischen Stadions, die intakte Bobbahn und ein Denkmal-Fels an die olympische Blüte des Engadins.

Doch wieso sich an den stummen Steinen ergötzen, wenn man sich die olympischen Erinnerungen auch lebendig erzählen lassen kann? Von Marcella Maier, zum Beispiel. Die 96-jährige öffnet die Tür ihres alten Engadiner Hauses mitten in St. Moritz und bittet in die warme Stube. In der Vitrine hinter dem Stubentisch stehen Fotos ihres verstorbenen Mannes. „Orang Utan“ hätten sie ihn genannt, weil er so viel Kraft in den Armen hatte und alle Berge hochgekraxelt sei, erzählt Marcella Maier. Sie ist praktisch blind, erkennt nur noch Licht- und einzelne Farbflecken. Das Foto ist für sie bloss ein verschwommener Tupfer. Die Erinnerungen an die Olympischen Spiele in St. Moritz aber, die sind glasklar.

Tick-Tack-Ührli und exotische Japaner

Als der olympische Zirkus 1928 zum ersten Mal nach St. Moritz kam, war Marcella Maier gerade sieben. „Mein Vater war Olympia-Funktionär und stand als Zeitstopper mit dem Tick-Tack-Ührli im Ziel des Langlaufrennens.“ Das Tick-Tack-Ührli hatte der Vater irgendwann einmal von einem befreundeten Uhrmacher als Geschenk erhalten. „Wenn wir als Kinder krank wurden, stellte er es neben unser Bett, damit wir dem Ticken zuhören konnten“, erzählt Marcella Maier. Vom tickenden Krankenpfleger zum olympischen Präzisionsgerät: ein beeindruckender Karriereschritt für das Tick-Tack-Ührli.