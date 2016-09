Selbstsichere Alphatiere

Auch Luftwaffen-Kommunikationschef Nussbaum betont, dass die Unfallserie die Luftwaffe nicht in eine Krise stürzen werde. «Militärpiloten sind sich ihres erhöhten Berufsrisikos bewusst und auch entsprechend geschult.» Kein Pilot steige in ein Cockpit, wenn er sich dazu nicht zu hundert Prozent in der Lage fühle.

Seit gestern Mittag ist bekannt, dass beide Piloten, die auf dem Gotthard ums Leben kamen, Milizpiloten waren, also nicht hauptberuflich bei der Armee arbeiteten. Ein Punkt, der bei der Unfallaufklärung eine Rolle spielen dürfte. Peter Müller, der als Milizpilot bei der Luftwaffe nebenbei unter anderem als Assistent des Verteidigungsattachés in Skandinavien gearbeitet hat, sagt dazu: «Stress bei der Arbeit oder im Privatleben nimmt ein Pilot nicht ins Cockpit mit.»

Müller selbst hatte in seinem Berufsleben verschiedentlich mit extremen Stresssituationen zu tun. «Das war nie ein Problem.» Auch was die Ausbildung und das Training anbelange, gebe es kaum Unterschiede zwischen Miliz- und Berufspiloten. Das Milizsystem grundsätzlich infrage zu stellen, hält er für falsch. Zum Unfall auf dem Gotthard sagt er: «Pech gehabt. Die haben einfach dummerweise ein Kabel übersehen.» Die Militärjustiz müsse den Unfall jetzt genau untersuchen und allfällige Lehren daraus ziehen. Überreagieren oder in Panik-Modus schalten, das bringe aber nichts.