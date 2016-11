Vor allem in der jüngeren Generation ist Donald Trump längst zum Lieblingssujet von lustigen Mitteilungen avanciert. Die manchmal ungezügelten Sprüche des Pöbel-Politikers eignen sich bestens dafür. Die Fotomontage, die ihn neben Noch-Präsident Barack Obama zeigt und mit «Orange is the new black» getitelt ist, verbreitete sich innerhalb weniger Stunden auf der ganzen Welt und wurde tausendfach geteilt und weiterverschickt.

Doch abgesehen von den Witzen; Was hält die Schweizer Jugend von Donald Trump? Junge Demonstranten in den USA zündeten nach seiner Wahl Barrikaden an. In der Schweiz blieb es ruhig. Obwohl es nicht das erste Mal wäre, dass ein amerikanischer Präsident die Schweizer Jugendlichen auf die Strassen bringt. Gegen den Krieg von Georg W. Bush im Irak protestierten 2003 auch hierzulande Tausende junge Menschen.