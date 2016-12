Allein der Name schreckt ab: Koordinationsabzug. Doch dieses technische Vehikel entscheidet nicht nur, wie hoch die Rente aus der zweiten Säule dereinst ausfallen wird. Der Abzug entpuppt sich nun auch als möglicher Schlüssel, wie die Altersreform im Parlament gerettet werden kann.

Grund genug, den Koordinationsabzug etwas genauer zu betrachten: Während jeder Arbeitnehmer über Lohnabgaben in die AHV einzahlt und nach der Pensionierung Anspruch auf eine Rente hat, ist das bei der beruflichen Vorsorge nicht der Fall. In der zweiten Säule (Pensionskasse) spart jeder sein eigenes Altersguthaben an. Dies ist heute aber nur möglich, wenn der Lohn hoch genug ist. Denn Pensionskassen können vom Bruttolohn den Koordinationsabzug abziehen. Nur was danach vom Lohn übrig bleibt, ist versichert (siehe Grafik). Tiefe Einkommen, Teilzeitpensen und Personen mit mehreren Arbeitgebern sind durch diese Regel benachteiligt, weil sie keine oder nur eine sehr kleine zweite Säule aufbauen können.