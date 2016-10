Der Gewerbeverband Im Gewerbeverband stösst die Streichung des Koordinationsabzugs ebenfalls auf wenig Gegenliebe. «Das ist für uns so ziemlich die schlechteste aller Lösungen», sagt Vizedirektor Kurt Gfeller. Wenn künftig alle Löhne versichert werden müssten, führe das zu enormen Mehrkosten. Der Verband hat bereits erste Rechnungen skizziert (siehe Tabelle). Um zu schätzen, was die Änderung das Gewerbe kosten würde, stützt sich der Verband auf Zahlen der gewerbenahen Proparis-Vorsorge, die 74 000 Arbeitnehmer aus dem Gewerbe versichert. Diese rechnet, dass die Kosten für den Alterssparprozess gegenüber dem Status quo für Arbeitgeber um fast 40 Prozent ansteigen würden (Mehrkosten von 135 Millionen Franken bei einem momentanen Alterssparbeitrag von rund 300 Millionen Franken). Gfeller vermutet, dass bei anderen Vorsorgeeinrichtungen noch höhere Kosten anfallen. «Das würde viele Betriebe in Bedrängnis bringen und hätte unweigerlich Arbeitsplatzverluste zur Folge.» Sein Fazit: Der drohende volkswirtschaftliche Schaden in Form eines Arbeitsplatzabbaus oder einer Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland wäre mit der Lösung Nationalrat ungleich grösser als mit dem Modell Ständerat.

Wenig Handlungsspielraum

Nun war bereits am Tag der Abstimmung klar, dass die Vorlage noch einer Nachbesserung bedarf. Der Ständerat hat signalisiert, dass er dazu Hand bieten will. Allerdings ist der Spielraum klein. «Ob der Koordinationsabzug gestrichen wird oder fast gestrichen wird, ändert das Problem nicht: Löhne in Branchen, die bereits heute stark unter Druck stehen, werden zusätzlich belastet», sagt Gfeller. Dazu gehören nicht nur Handwerksbetriebe, Coiffeursalons und Garagisten, sondern die gesamte Gastronomie und Hotellerie. Der Verband sei nun daran, neue Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Denn laut Gfeller ist «auch der AHV-Zuschlag von 70 Franken, die der Ständerat will, keine gute Option».

Verband oder Partei?

Abgesehen von der Frage, was die Betroffenen bereit sind, an Mehrkosten zu schlucken, stellt sich die Frage, ob sich die Bauern und Gewerbler im Parlament gegen ihre Parteien wenden. Je rund ein Dutzend SVP- und FDP-Mitglieder gehören den jeweiligen Verbänden an – oder stehen ihnen zumindest nahe. Das würde ausreichen, um die Mehrheiten zuungunsten einer Lösung zu kippen, die von den Parteien bisher unterstützt wurde. Sind also ausser dem Direktor Hans-Ulrich Bilger (FDP) sowie dem Präsidenten Jean-François

Rime noch andere Gewerbeverbandsmitglieder umzustimmen? Gfeller ist zuversichtlich. Die Gewerbler hätten zuletzt nur im Wissen zugestimmt, dass es sich um ein taktisches Manöver handle – und nicht um das Endprodukt.

Und was ist mit Bauernverband-Direktor Jacques Bourgeois (FDP) und den vielen Bauernvertretern in der SVP, darunter der frühere Präsident Hansjörg Walter (SVP)? Ritter antwortet so: «Ich habe noch nie erlebt, dass unsere Bauern wider besseres Wissen etwas entschieden haben.»

Stände- und Nationalrat haben je ein Konzept vorgelegt, um Rentenausfälle in der Pensionskasse aufzufangen: