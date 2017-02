Die Kritik, dass die Geschäftsleitung des VSPB die Realitäten der Polizeiarbeit nicht kenne, will Bundi nicht auf sich sitzen lassen. «Ich war 15 Jahre lang Polizistin bei der Kapo Graubünden und arbeite heute bei der Bundeskriminalpolizei. Man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte keine Ahnung von der Frontarbeit», betont die Rätoromanin. Sie kenne die Probleme und Ängste der Beamten. «Ausserdem ist die Geschäftsleitung des VSPB ein Gremium bestehend aus operativen Polizisten aus allen Landesteilen der Schweiz.»

«Meldet euch bei mir»

Der VSPB bringe sich immer wieder aktiv in die Politik ein und unterstütze die Parlamentarische Gruppe für Polizei- und Sicherheitsfragen. Man habe verschiedenste Anliegen vorgebracht (härtere Strafen für Raser, einheitliche Regelungen für private Sicherheitsfirmen, Laserpointer-Verbot) und schöpfe die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme aus.

Bundi schiebt den schwarzen Peter an die Politik weiter. Die Lobby, die man im Parlament habe, sei «haarsträubend». «Die bürgerlichen Parteien, allen voran die SVP, stehen zwar für mehr Sicherheit ein, fordern aber gleichzeitig den Staatsabbau, wovon wir direkt betroffen sind.»

Doch Bundi will nicht klagen, sondern in die Offensive gehen. Ihre Nachricht an die Polizisten: «Wenn ihr ein Problem habt, meldet euch bei mir, beim Generalsekretär oder den anderen Geschäftsleitungsmitgliedern. Mich kann man praktisch Tag und Nacht anrufen.» Bundi verspricht: «Jedem Polizisten, der mit einem Anliegen zu mir kommt, höre ich zu.»