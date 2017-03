«Viel zu spät eingestiegen»

Der «Pilatus»-Patron, der im Unterschied zu anderen Schiffsbesitzern offen Auskunft gibt, bestätigt auf Anfrage der «Nordwestschweiz»: «Sie haben recht, ich bin mit der Swiss Cargo Line (SCL), die Herrn Grunder gehört, viel zu spät eingestiegen und wurde damals halt falsch informiert über die Aussichten.» Der «Pilatus»-Chef betont aber auch: «Die ganze Angelegenheit betrifft mich persönlich und hat nichts mit den Pilatus Flugzeugwerken zu tun.»

Wegen der Probleme der SCL musste Oskar Schwenk kürzlich sogar von Grunder das Verwaltungsratspräsidium der Eigentümergesellschaft des Schiffs übernehmen. Schwenk erklärt: «Die SCL ist in Schieflage, und deshalb ist Herr Grunder ausgestiegen als VR-Präsident, und ich musste kurzfristig das Präsidium übernehmen» Er werde dieses Mandat wieder abgeben, «sobald die Bereederung der ‹SCL Helvetia› neu geregelt ist.»

Bis zu 200 Millionen futsch

Bundesbürgschaften im Umfang von rund 236 Millionen Franken stecken derzeit in zwölf Hochseeschiffen, die dem SCL-Chef Grunder gehören. Weil die Gesellschaft in Schieflage ist, könnte das den Bund bis zu 200 Millionen Franken kosten (die «Nordwestschweiz» berichtete exklusiv). Pro Monat legt der Bund bis zu einer Million Franken drauf, um den Betrieb

der Schiffe sicherzustellen. Derzeit versuchen Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und Finanzminister Ueli Maurer, die acht Frachter und vier Tanker zu verkaufen. So soll der Schaden minimiert werden. Schwenks «Helvetia» gehört nicht zu den zwölf Schiffen, die dem Bund Millionenschaden zuzufügen drohen.

Weitere Unternehmer betroffen

Oskar Schwenk ist allerdings nicht der einzige Schweizer Unternehmer, der indirekt von der SCL-Schieflage betroffen ist. Auch andere haben anscheinend mitten in der Krise im Umfeld der SCL in mit Bundesbürgschaften finanzierte Hochseeschiffe investiert. Recherchen im Handelsregister zeigen, dass auch Spitzenleute des Basler Logistikdienstleisters Ultra Brag und des Bahntechnikkonzerns Rhomberg Sersa aus Freienbach SZ in Verwaltungsräten von drei bundesverbürgten Schiffen aus dem SCL-Umfeld sitzen. Diese Unternehmer wollten sich gegenüber der «Nordwestschweiz» nicht äussern, da es «private Aktiengesellschaften» seien. Sersa-Verwaltungsrat Jürg Braunschweiler hält zudem fest, dass Rhomberg Sersa «in keiner Art und Weise» mit dem Schiff in Verbindung stehe. Klar ist: Die Schiffe dieser Unternehmer gehören ebenfalls nicht zu den Problemschiffen, die der Bund verkaufen will. SCL beziehungsweise deren Tochter Enzian Shipping reagierten nicht auf eine Mailanfrage rund um die Bürgschaften.

Die Affäre ist noch lange nicht ausgestanden (siehe Text rechts). Offen ist etwa, ob der Bund Strafanzeige einreichen wird. Dies hat die Finanzkontrolle bereits 2016 getan: Gegen einen ehemaligen Bundesbeamten und einen Reeder. Die Bundesanwaltschaft wurde damals allerdings nicht aktiv.